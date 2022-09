Venemaa ja ELi vahel lakkas toimimast lihtsustatud viisarežiim

Seega on dokumentide läbivaatamise ja viisade väljastamise tähtajad nüüd vähemalt 15 päeva, mõnel juhul kuni 45 päeva. Viisatasu tõusis 35 eurolt 80 eurole, 6–12-aastastele lastele 35–40 eurole.

«Kui kodanik on käsitletav ohuna mõne liikmesriigi avalikule korrale, sisejulgeolekule või rahvusvahelistele suhetele, tuleks individuaalse hinnangu alusel viisa andmisest keelduda. Samuti peaksid riigid keelduma viisa andmisest taotlejale, kui on kahtlus, et ta pärast viisa kehtivusaja lõppu EList ei lahku,» selgitas Euroopa Komisjon.