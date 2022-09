INTERVJUU ⟩ Aktivist Venemaalt: Lääs toitis fašistlikku diktatuuri, las nüüd külmub ise, aga selline asi tuleb lõpetada!

Oled rohkem kui korra osalenud Vilniuses toimuval Vaba Venemaa kongressi üritustel. Väljastpoolt vaadates jääb tunne, et paguluses viibivatel opositsioonipoliitikutel pole sageli ühist nägemust, nad lähevad tülli ja tundub, et vene emigratsioon on lõhenenud.

Aga mina tahaksin tänada nende foorumite korraldajaid. Kui oled ise nendel üritustel kohal, sa ei jälgi kähmlusi ega tülisid. Ja pärast loed sellest meediast. Ajakirjanikud vajavad draamat. Kirjutada sellest, et inimesed kohtusid ja milleski kokku leppisid, on igav. See on nagu Lev Tolstoil Anna Kareninas. Headest peredest on igav kirjutada, räägime tragöödiast.