Venemaa vahendas relvarahukõnelusi Armeenia ja Aserbaidžaani vahel

«Pašinjan tutvustas Aserbaidžaani agressiooni üksikasju Armeenia suveräänse territooriumi vastu. Armeenia peaminister teatas, et seoses käimasolevate aktsioonidega otsustati ametlikult pöörduda Venemaa Föderatsiooni poole, et rakendada Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni sõpruslepingu sätteid,» teatas Armeenia valitsuse pressiteenistus.

«USA on sügavalt mures teadete pärast rünnakute kohta Armeenia ja Aserbaidžaani piiril. Sealhulgas teadetest rünnakute kohta asustatud aladele ja tsiviiltaristule Armeenias,» öeldi USA välisministeeriumi avalduses.

Blinken toonitas, et konfliktile ei saa olla sõjalist lahendust. «Kutsume Armeeniat ja Aserbaidžaani üles viivitamatult lõpetama igasugused sõjalised tegevused,» ütles Blinken.

«Armeenia järjekordne agressioon Aserbaidžaani vastu on rahvusvahelise õiguse alusnormide ja põhimõtete, samuti Aserbaidžaani, Armeenia ja Venemaa juhtide (10. novembril 2020) allkirjastatud kolmepoolsete avalduste sätete jäme rikkumine. Need Armeenia sammud on täielikus vastuolus käimasoleva suhete normaliseerimise ja rahuprotsessiga,» ütles Aserbaidžaani välisministeerium avalduses.