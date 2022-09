Austraaliat ähvardab kolmanda La Niña tõttu üleujutuste jätkumine

David Purdie uurib maanteed Duckenfieldis, kus tema ekskavaator on tulvade tõttu lõksu jäänud. Foto on tehtud Uus-Lõuna-Walesis Hunter Valleys 12. juulil.

Üleujutustest räsitud Austraalia idaosa on tulevatel kuudel silmitsi äärmusliku ilma jätkumisega, kuna riigi ilmateenistus kinnitas, et Vaiksel ookeanil on kolmandat aastat järjest kliimanähtus La Niña.