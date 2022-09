VIDEO ⟩ Vene madrus: pidin nädalaga tankijuhiks õppima

- Kuhu te suundusite?

-...Izjumi lähedale.

- Ründasite või taandusite?

- Pole aimugi.

- Miks te Ukrainas olete?

- Ma olen lollakas.

- Ausaste?

- Merevägi, vanemmadrus

- UJUVAD TANKID?

- Mind määrati ümber tanki, anti nädalane väljaõpe.

- Üksus?

- Balti laevastik.

- Teil on vedanud, et elus olete.

-Where were you going?

-...Near Izyum.

-Advancing or retreating?

-No clue.

-Why are you in Ukraine?

-I am a dumbfuck.

-Rank?

-Seaman First Class

-F L O A T I N G T A N K S???

-I was reasigned to a tank, given a week of training.

-Fleet?

-Baltic Fleet.

-You are lucky to be alive.