Edela-Prantsusmaal lõõmavad kuumalaine tõttu taas maastikupõlengud

Hetkeseisuga on põlengud endiselt kontrolli alt väljas.

Kustutustöödele on appi saadetud kaks Canadairi kustutuslennukit, mille töökoorem oli suur ka suvise kuumalaine ajal. Lisaks on saadetud kustutustöödele appi ka helikoptereid.

Prantsuse ilmateenistus Météo-France teatas esmaspäeval, et on mõõtnud septembrikuu kuumarekordi. Marokost tõusva kuumalaine tõttu on eriti soe riigi loodeosas. Landes'i departemangus mõõdeti õhusooja 39,1 kraadi.