INTERVJUU ⟩ Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov: kuni õudus kestab, ei tohi me sellelt silmi pöörata

Washingtoni lepingu kõrvale, mis on NATO alus ja kõige tähtsam suunda näitav dokument, kirjutati Madridi tippkohtumisel uus strateegiline kontseptsioon. Kuigi sellised dokumendid on mõeldud kestma aastaid, peegeldavad need arusaama maailma hetkeolukorrast – ja ajad muutuvad. Suurorganisatsioonide trükki saadetud dokumendid hakkavad vananema ajast, mil need heaks kiidetakse.

Madridi kohtumisel nimetati kollektiivkaitset NATO põhilise ülesandena. Ausalt öeldes on meile see nii alati tundunud, kuigi vahepealsetes kontseptsioonides on seda hägusemalt kirjeldatud. Meile on alati selge olnud, miks me NATOga liitusime: oli vajadus julgeoleku, kollektiivse kaitse järele. Miks me NATOs oleme, miks me investeerime aega, energiat, poliitilist tähelepanu, kapitali, on see, et meile on 29 riiki sõjaliselt toeks.