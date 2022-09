Aastal 69 vermitud veerandseekline on tänapäeval väärt ümbes miljon USA dollarit, märkis Manhattani ringkonnaprokuratuur, mis võttis osa mündi tagastamise tseremooniast New Yorgis.

Mündi saatus on olnud täis keerdkäike. 20 aastat tagasi avastasid Iisraeli võimud, et hõbemündi leidsid antiigivargad Jeruusalemmast lõunas asuvas Ella orus. Ilmselt on tegu ühega müntidest, mille vargad võtsid kaasa tähtsast arheoloogiliste leidude paigast.