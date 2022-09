VIDEO ⟩ Ukraina sõdur tagasivallutatud kodukülas: ema, ma teadsin, et ma tulen sulle järgi

- Vjatšeslav, mu armas!

- Ma olen oodanud - ma teadsin, et sa tuled tagasi. Minu lill on õitsenud. Ma kartsin, et see sureb, aga ta kasvas ja õitses!

- Ema, ma teadsin, et ma tulen sulle järgi.

- Me suutsime kõike kaitsta. Me ootasime teie tagasi saabumist! Ma võtsin kõik su asjad ja kaitsesin neid. Mulle öeldi, et ainukese asjana pommitati maja.

- Ma igatsesin sind nii väga.

- Ma valmistasin teile palju borši. Ma söödan teile kohe borši!