Zelenskõi: Ukraina naaseb Krimmi

«Peame saatma sõnumi inimestele okupeeritud aladel, Krimmis .... Need on meie inimesed. See on tragöödia – okupatsioon enam kui kaheksa aasta eest. Muidugi võib kogu see aeg muuta paljusid, eriti lapsi. Sõda ei käi ainult relvadega. Infosõda ründab inimesi. Venemaa ründab televisiooni ja muu meediaga,» ütles ta vabastatud Izjumis ajakirjanikele.

«Minu sõnum on, et me tuleme tagasi. Pole tähtis, mida nad on selle kaheksa aasta jooksul propagandatelevisioonist kuulnud. See pole meile oluline. Me teame, et tõde on meie poolel. Ma ei tea, millal see juhtub. Keegi ei tea... Me tuleme, sest see on meie maa ja meie rahvas,» ütles ta.

Vastates küsimusele oma muljete kohta Izjumis nähtust, ütles Zelenskõi, et teda see ei üllatanud. «See ei ole minu jaoks šokk. Me nägime samu pilte Butšast – hävitatud maju, tapetud inimesi. See on osa meie kaasaegsest ajaloost,» ütles ta.