Te ise näete, et linn on täielikult hävitatud, hävitatud on kogu linna infrastruktuur. Hävinenud on koolid, lasteaiad, poed, haiglad. Sisuliselt tuleb linn uuesti nullist üles ehitada. Inimestel on väga raske siin elada, aga nad on väga õnnelikud, et linn on okupantidest vabastatud.