Põhjas on ukrainlaste liikumine mõnevõrra takerdunud, kuna vene pool on hakanud osutama vastupanu. Okupeeritud aladel on siiski tunda vene okupatsioonivõimude autoriteedi langust ning esimesed kollaborandid sätivad juba lahkuma Putini teatud kohta suunduvalt laevalt.