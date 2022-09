Hispaania politsei võttis kinni ühe Euroopa suurima rahapesija

Arvatakse, et Briti-Iiri taustaga kahtlusaluse kaudu liikus rohkem kui 200 miljonit eurot ebaseaduslikku raha.

Europol ei öelnud kahtlusaluse nime, kuid üks uurimisele lähedalseisev allikas ja Iiri ajalehed teatasid, et ta on 62-aastane John Francis Morrissey, kes on seotud kurikuulsa kuritegeliku ühendusega Kinahan.