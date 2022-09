ÜLEVAADE ⟩ Aastaid tõrjutud partei mängib Rootsi valitsuse sünni juures võtmerolli

Rootsi Demokraatide, Moderaatide ehk Mõõdukate, Kristlike Demokraatide ja Liberaalide vahel ei ole ametlikku võimukokkulepet veel saavutatud, kuid paremtsentristlikud erakonnad on lubanud, et paremäärmuslastele ministrikohti ei jagata. See tähendaks, et ülejäänud erakonnad jääksid valitsuse moodustamise järel sõltuma Rootsi Demokraatide toetusest parlamendis