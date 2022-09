Vene okupandid ajasid Harkivi oblastis politseijaoskonnas puskarit

«Katkine mööbel, räpased asjad, katkised ruumid, tubades täielik korralagedus. Nii elasid Vene sissetungijad Harkivi oblasti okupeeritud alal. See on selge tõend, et okupandid tulid ainult hävitama,» kirjutas Klõmenko Facebookis.

Tema sõnul valisid Vene sõjaväelased oma peakorteriks sageli kohaliku politsei ruumid.

«Kui palju me aega kulutasime, et need ruumid korda teha. Ja nüüd - täielik häving, hoovides olevad ametiautod lõhuti. Ja ühest jaoskonnast leidsime isegi puskariaparaadi. Ilmselt vajas maailma tuigevuselt teine ​​armee «julgusevarude» täiendust. Kihutustöö ei saanud enam hakkama,» ütles politseijuht.

Ta rõhutas, et Harkivi oblasti vabastatud ala elanikud on unustanud, mis on turvatunne.

«Seetõttu tuleb siin kiiremas korras tugevdada politsei kohalolekut ja kõik okupantide sõjakuriteod dokumenteerida. Loomulikult ei saa ka kollaborandid rahulikult magada. Selgitame välja kõik, kes vastasega koostööd tegid ja teda aitasid,» ütles politseijuht.

Tema sõnul töötab praegu sissetungijate käest vabastatud Harkivi oblasti aladel iga päev umbes tuhat Ukraina politseinikku.

«Kaasame ka Ukraina politsei konsolideeritud üksusi riigi eri piirkondadest. Ainuüksi sõjakuritegude dokumenteerimisega tegeleb üle 20 spetsialiseeritud uurimis- ja operatiivrühma koos mobiilsete kohtuekspertiisi laboritega,» lisas ta.

Klõmenko märkis, et suur koormus lasub lõhkeaineekspertidel, kes uurivad vabastatud alasid. «Kahjuks on juba neli politseisapööri demineerimisel raskelt viga saanud,» ütles ta.