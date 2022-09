PIIRSALU JA KOTJUH UKRAINAS ⟩ Ukraina kindral: edu tuleb veel ja Venemaale ootamatust suunast

Sellest on veel vara rääkida, sest vägede liikumine ega operatsioon ise pole veel lõppenud. Ma olen kindel, et meil tuleb veel palju rohkem häid uudiseid, kui meil on juba praegu. Eeldused selleks pealtungiks tekkisid juba ammu. Küsimus oli vajalikes ressurssides ja soodsas olukorras rindejoonel, et sellist rünnakut korraldada. Rünnak on ainus moodus sõjas, et saavutada edu, eriti et tuua murrangut sõjas.