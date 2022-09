NATO peasekretär: see ei ole sõja lõpu algus

«Loomulikult on väga julgustav näha, et Ukraina relvajõud on suutnud tagasi vallutada territooriume ja lüüa ka Venemaa liinide taha. Samal ajal peame mõistma, et see ei ole sõja lõpu algus. Me peame olema valmis pikaks teekonnaks» ütles Stoltenberg täna.

«Talv on tulemas ja talv saab olema raske lahinguväljal Ukrainas. Me teame, et Ukraina armee suurus on praegu umbes kolm korda suurem kui eelmisel talvel,» seletas peasekretär hiljuti.

«Nad vajavad hädasti rohkem talveülikondi, generaatoreid, et tagada elektri ja soojusega varustatus, ja muidugi ka telke ja muid asju, mis aitavad neil talve üle elada,» rõhutas Stoltenberg.

Ta kutsus ka lääneriike, kes kannatavad kõrgete energiahindade ja inflatsiooni tõttu, üles hoidma usku ja rõhutas et toetuse lõpetamine praegu oleks liiga kõrge hind, mida maksta.