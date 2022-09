Euroopa Komisjon võttis vastu Euroopa meediavabaduse seaduse

Kavandatav määrus sisaldab muu hulgas kaitsemeetmeid toimetuse otsustesse poliitilise sekkumise ja jälgimise vastu. Selle keskmes on avalik-õigusliku meedia sõltumatus ja stabiilne rahastamine ning meediaomandi ja riikliku reklaami jaotamise läbipaistvus. Ühtlasi hõlmab see meetmeid toimetajate sõltumatuse kaitsmiseks ja huvide konfliktide avalikustamiseks. Samuti käsitletakse meediaomandi koondumist ja luuakse uus sõltumatu Euroopa meediateenuste nõukoda, kuhu kuuluvad riiklikud meediaasutused.



Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová ütles, et viimastel aastatel on meedia olnud mitmesuguse surve all. «Nüüd on aeg tegutseda. Peame kehtestama selged põhimõtted: ühtki ajakirjanikku ei tohi tema töö tõttu luurata. ühtki avalikku meediakanalit ei tohi muuta propagandakanaliks. Täna teeme esmakordselt vastava ettepaneku: ühised kaitsemeetmed meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse kaitseks ELis.»



Euroopa meediavabaduse seadusega tagatakse, et nii avalik kui ka erameedia saab ELi siseturul hõlpsamini piiriüleselt tegutseda ilma tarbetu surveta ja võttes arvesse digipööret meediaruumis.