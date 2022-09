PIIRSALU JA KOTJUH UKRAINAS ⟩ Õõvastav avastus: Izjumis leitud surnukehadel on vägivalla jälgi

Piirsalu sõnul on kindlaks tehtud, et eraldi haudadesse on maetud üle 450 tsiviilisiku, lisaks leiti üks 20 Ukraina sõduri põrmuga massihaud. Ajal, mil Postimees seal viibis, oli välja kaevatud umbes 20 rahuliku elaniku ja 15 sõduri jäänused.