Saksamaal peab hakkama teatud kohtades maske kandma

Olenevalt olukorrast võivad liidumaad siiski muuta maskid kohustuslikuks ka kogu ühistranspordis. Maskikandmise võib muuta taas kohustuslikuks ka avalikkusele avatud siseruumides, näiteks kauplustes ja restoranides, kuid siinjuures kehtib erand, et restoranides ning kultuuri-, meelelahutus- ja spordiüritustel ei nõuta maski kandmist negatiivse testi näitamisel.

Ka koolides ja lasteaedades võib muuta testimine kohustuslikuks. Lastele alates viiendast klassist on võimalik kehtestada maskikandmise kohustus koolides, siis kui see on vajalik nõuetekohase õppetöö säilitamiseks.