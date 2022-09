PIIRSALU JA KOTJUH UKRAINAS ⟩ Käed seotud, nöör kaelas – Izjumi matmispaiga esimesed ohvrid

Umbes 150 meetrit pikk ja umbes 50 meetrit lai ilusa männimetsa alune on tihedalt kääpaid täis, haudade vahe on ehk pool meetrit. Hauad jooksevad mitmes reas. Kõigil haudadel ühelt poolt hööveldatud männilaudadest ristid. Ristid on nummerdatud: 1, 2, 3… 349, 360… 443, 444, 445. Siis üksikud hauad lõpevad. Reeglina on numbrid ristidel hästi loetavad, selge käekirjaga kirjutatud, aga viimastele ristidele on väga kribalalt kirjutatud. Nagu oleks viimased ohvrid maetud hoopis teiste inimeste poolt kui alguses.