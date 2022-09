Mehhiko esitab ÜRO Peaassambleele Ukraina rahuplaani

«Küsimus on kiires kokkuleppe otsimises Ukraina sõja peatamiseks,» ütles López Obrador Mehhiko iseseisvuspäeva kõnes.

López Obrador, kelle riik on praegu ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige, sarjas ÜRO-d selle eest, et ta on konfliktiga silmitsi seistes «mitteaktiivne».