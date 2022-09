Biden kohtus Venemaal vangistatud ameeriklaste lähedastega

Valge Maja ei täpsustanud, kuidas need kokkusaamised kulgesid, kuid riikliku julgeoleku pressiesindaja John Kirby ütles varem ajakirjanikele, et Grineri vabastamiseks «käimas arutelud».

«President ei anna alla. Ta on kindel, et see jääb tema ja meeskonna mõtteis esiplaanile,» ütles Kirby.

Augustis teatas Moskva, et on valmis arutama vangide vahetamist Grineri osas, andes lootust kiirele lahendusele.

