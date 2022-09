LAVi liider lubas koostööd USAga, kuid jäi kindlaks Moskva sidemetele

Bideni administratsioon on suunanud pilgu Aafrikale pärast mõne sealse riigi vastumeelsust Venemaad Ukrainasse tungimise pärast hukka mõista.

President Cyril Ramaphosa nautis ebatavaliselt sooja kohtlemist Bideni poolt nädalaid pärast seda, kui välisminister Antony Blinken LAVis käies lubas, et USA kuulab aafriklasi edaspidi rohkem.

«Peame tõesti veenduma, et mõistame üksteist täielikult,» ütles Biden Ramaphosat Ovaalkabinetis tervitades. «Meie partnerlus on hädavajalik.»

Ramaphosa kinnitas soovi teha koostööd julgeoleku, sealhulgas Lõuna-Aafrika rahutu naaberriigi Mosambiigi, ning kliimamuutuste küsimuses, mis on Bideni administratsiooni peamine prioriteet.

«Visiit on tõesti seotud Lõuna-Aafrika ja USA suhete tugevdamisega,» ütles Ramaphosa ja lisas, et Washingtonil on kogu Aafrika julgeolekus «võtmeroll».