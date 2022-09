Bosnia serblaste liider soovib Putini toetust Euroopa rahuvalvajate jäämiseks riiki

Euroopa Liidu rahuvalvemissioon on taganud rahu Bosnias alates 1990ndate aastate sõjast. ÜRO Julgeolekunõukogu uuendab seda igal aastal ning praegused volitused lõppevad 3. novembril.

Bosnia meedia teatas hiljuti viitega «diplomaatilistele allikatele», et NATO saadab Bosniasse oma üksused, kui Euroopa Liidu mandaati tähtajaks ei uuendata.

Dodik, kes on hoidnud sõbralikke suhteid Putiniga, teatas, et mandaadi uuendamine on üks kõneluste teema, kui ta kohtub teisipäeval Moskvas Venemaa presidendiga.