Colombia pealinnas tekitavad hirmu «pakitud» surnukehad

Tegemist on sünge tõestusega eskaleeruvast veritasust rivaalitsevate venezuela jõukude vahel.

Sellist hirmu ja õudu nagu «pakitud» surnukehad ei tekitanud isegi narkokuninga Pablo Escobari korraldatud pommiplahvatused või vasaksisside ja parempoolsete poolsõjaväeliste rühmituste vägivald.

Alates jaanuarist on linnast leitud 23 plastikusse pakitud laipa.

Julgeolekuminister Anibal Fernández de Soto ütles AFP-le, et tegemist on vägivaldsete surmadega. Ohvreid on kägistatud, tulistatud, pussitatud või kasutatud muud vägivalda.

Laipu on leitud Bogotá kaheksas piirkonnas 19st

Kohalikke elanikke on kõige rohkem šokeerinud tükeldatud surnukehad.

Tapmiste eest peetakse vastutavaks Venezuela taustaga rühmitusi Tren de Aragua ja Los Maracuchos ning veel üht tuvastamata gruppi.

«Need 23 kohutavat juhtumit, mida me oleme näinud. Tapmised, kus surnukehad on leitud kottidest, on seotud vaidlusega kuritegelike rühmituste vahel, mis võitlevad ebaseadusliku tulu kontrollimise üle,» ütles Fernández de Soto.

Rühmituste sõda on eskaleerumas, hoiatas ta.

Septembris on leitud neli tükeldatud ja «pakitud» surnukeha.

Politsei on kinnitanud, et pealinnas on kuritegelike rühmituste piinamiskeskused ja «tükeldamismajad».

Fernández de Soto ütles, et ohvrid on rivaalitsevate jõukude liikmed. Rühmitused müüvad uimasteid ja tegelevad kohalikelt äridelt katuseraha väljapressimisega.

Ajaleht El Tiempo kirjutas, et kolmas rühmitus on «Mehhiko maffiarakuke», millel on tihedad sidemed Sinaloa kartelliga.

Võimud on alates eelmisest aastast kahtlustanud, et Tren de Aragua tegutseb Bogotás, kus elab umbes veerand Colombias varju leidnud 1,8 miljonist Venezuela migrandist.

Rühmitus on levinud ka Panamasse ja Tšiilisse. Nende kohalolekust on teatatud ka Brasiilias, Ecuadoris ja Peruus.

Los Maracuchos ei ole nii tuntud kui Tren de Aragua, kuid nad on tegutsenud Colombias pikemalt, alates 2019. aastast.