UKRAINA PÄEVIK 16.09: olukord rindel on Ukraina vägede kontrolli all – Hersoni oblastis ja Donbassi piirkonnas jätkub vastase kurnamine ning on teateid mõnedest üsna valusatest löökidest vene okupantide juhtimise pihta. Venemaa vastab jätkuval rakettidega tsiviiltaristu pihta, püüdes sellega siluda oma läbikukkumisi rindel ja võimetust olukorda pöörata.