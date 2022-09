Dombrovskis: majanduskasv teisel poolaastal ilmselt aeglustub

ELi lätlasest volinik märkis, et Venemaa sissetung Ukrainasse on viinud suurima geopoliitilise kriisini alates teisest maailmasõjast.

«See on pannud suure küsimärgi maailmakorrale, milles me elame ja mis põhineb mitmepoolsel poliitilisel ja majanduskoostööl,» ütles Dombrovskis.

«Venemaa sissetung Ukrainasse on meeldetuletus, et demokraatiat ja iseseisvust ei saa võtta enesestmõistetavalt, et neid tuleb arendada ja tugevdada igapäevaselt, ning et me peame valmis olema kaitsma neid kriisi korral,» lisas ta.

Dombrovskis ütles, et julgeolekuteemad mängivad olulist rolli nii lähemas kui võibolla ka pikemaajalises poliitikas.

«Lätil on NATO liikmena loomulikult julgeolekutagatised. Kuid me peame mõistma, et sellise agressiivse naabriga nagu Venemaa, peab Läti oluliselt suurendama oma kaitsevõimekusi. Kaitse-eelarve suurendamine ja riigikaitseteenistuse taastamine on alles esimesed sammud selles suunas,» lausus ta.

«Samal ajal on vaja oskuslikku välispoliitikat, et tagada kriisi korral vajalik rahvusvaheline toetus.»

Dombrovskise sõnul on vajalik anda Ukrainale kogu vajalik poliitiline, rahaline, sõjaline ja humanitaartoetus, et see riik saaks ennast kaitsta ja võita sõda.

Euroopa Komisjoni asepresident märkis, et nii Euroopa kui ka Läti majandus on praegu kogemas uusi šokke.

«Me olime järkjärgult taastumas Covid-19 kriisist, kui Venemaa agressioon Ukraina vastu pani taas pidurid majandusele. Me näeme kasvavat pinget energiasektoris, mis omakorda suurendab üldist inflatsiooni,» ütles ta.

«Selle aasta esimesel poolel nägime suhteliselt tugevat majanduskasvu, kuid teisel poolaastal näeme, et tõenäoliselt on algamas tõsine aeglustumine. Energiajulgeoleku teemad muutuvad lähikuudel üha pakilisemaks,» ütles Dombrovskis ja lisas, et häiretel tarneahelates ja halveneval konjuktuuril on samuti kahjustav mõju majandusele.