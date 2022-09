Saksamaa kantsler: sõltumata erimeelsustest jääb Putiniga vestlustel toon alati sõbralikuks

Saksamaa kantsler Olaf Scholz rääkis Deutschlandfunkile antud intervjuus oma teisipäevasest telefonikõnest Putiniga ning Saksamaa rollist Ukrainale relvaabi andmisel. Scholz rõhutas, et nende saadetud relvad on võtmetähtsusega ning relvaabi on liitlastega kooskõlastatud. Telefonikõne tulemusel mingeid edasiminekuid Scholzi sõnul ei toimunud: «Putin järgib muutumatult imperialistliku eesmärki annekteerida osa oma naaberriigi territooriumist.»