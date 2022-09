Täna nägime Venemaa piiril asuvas Ukraina külas väga tähenduslikku pilti: ukraina külanaine värvis Ukraina lipuvärvidega üle pikka aeda, mida küla okupeerinud Vene väed olid värvinud Vene lipuvärvidesse. See oli väga sümboolne lõpp Kozatšii Lopani küla kuuekuulisele okupeerimisele.

«Miks meile võõrad lipud ja värvid? Me oleme Ukraina!» ütles Oksana (45), miks ta aeda üle värvib, kinnitades, et teeb seda oma vabast tahtest. See töö saab tal olema päris pikk, sest ehituspaneelidest aed oli oma 20 meetrit pikk ja kolm meetrit kõrge.