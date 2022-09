NATO sõjalise komitee juht: Ukraina on fundamentaalselt muutnud moodsat sõda

«Teine asi on see, et ukrainlased on olnud väga loovad relvasüsteemide kasutamisel, mis neile on antud. Nad kasutavad neid viisidel, mida me tavapäraselt ei tee,» jätkas Bauer. «On süsteeme, mida kasutatakse tavaliselt merel, mida nad kasutavad nüüd maismaasõidukitel laevade vastu merel.»