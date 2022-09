Valimiseelne soojendus tõotab anda Mehhikole esimese naispresidendi

Presidendivalimised peetakse 2024. aasta juulis ning ametlikult ei ole veel valimiskampaania alanud. Kuid sellele vaatamata on sotsiaalmeedias alanud niinimetatud «laikide sõda», milles teadlane ja López Obradori lähedane liitlane Sheinbaum (60) veab vägikaigast välisminister Marcelo Ebrardiga (62).

Nädalavahetusel iga-aastast kongressi pidava partei liikmed valivad Morena kandidaadi välja 2023. aastal ning arvamusküsitluste kohaselt on nende valik tõenäoliselt järgmine president, kes valitseb ühe kuue aasta pikkuse ametiaja.

Ühtlasi ütles 82 protsenti, et hääletaks presidendivalimistel naise poolt. Tegemist on märgiga tohutust muutusest ühiskonnas, kus on valitsenud sügav macho'likkuse traditsioon.