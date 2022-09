Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumise fookuses on Ukraina

«Ukrainas elavad inimesed peavad paratamatult igapäevaeluga edasi minema – lapsed koolis ja lasteaias käima. Seepärast on tähtis Ukraina ülesehitamisega tegeleda juba praegu,» toonitas Tamm. «Eesti keskendub Zõtomõri oblasti ülesehitamise abistamisele. Esimese sammuna on Eesti asunud ehitama puitmoodul-lasteaeda Ovrutši linna. Ülesehitamise kõrval on oluline, et Ukrainas viidaks ellu reforme, et valmistuda Euroopa Liiduga liitumiseks,» lisas Tamm.