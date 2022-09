PIIRSALU JA KOTJUH UKRAINAS ⟩ Izjumi kortermaja tragöödias hukkus üle 50 inimese

Štanko sõnul hakati varemeid puhastama alles kuu aega peale pommirünnakut, kui Vene armee oli linna juba vallutanud ning Ukraina armee linnast eemale surunud. «Surnukehad lamasid varemete all üle kuu aja,» ütles mees. «Kui palju neid seal siiani on, pole tegelikult teada.»

Serhi elas ise sama maja esimesel korrusel. «Vajusin [pommiplahvatuse ajal] keldrisse,» rääkis ta. «Ma olin üleni kivide ja mööbli all. Kaevasin end sealt kuidagi ikka välja. Tirisin ka oma voodihaige ema sealt välja.»

Selle tragöödia ohvrid peaksid olema maetud sel nädalal Izjumi lähedalt leitud Vene armee rajatud surnuaeda koos teiste sõja ohvritega, kes hukkusid või tapeti Izjumi okupeerimise ajal. Kokku on seal 445 tsiviilisiku hauad. «Enamik [hukkunud] inimesi minu majast on siin,» ütles Štanko.

Juba on teada, et sinna on maetud terve kuueliikmeline perekond, kokkuvarisenud majas hukkusid kõik: ema, isa, nende poeg ja tütar ning vanavanemad.