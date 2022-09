Nancy Pelosi sarjas Armeeniat külastades Aserbaidžaani

«Mõistame need rünnakud kongressi nimel karmilt hukka,» ütles Pelosi pressikonverentsil.

Armeenia parlamendi spiiker Alen Simonjan ütles, et vaenutegevus Kaukaasia vaenupoolte vahel lõppes ööl vastu neljapäeva tänu USA vahendusele. Venemaa varasemad katsed vaherahu sõlmida ebaõnnestusid.

Laupäeval Jerevani kolmepäevasele visiidile saabunud Pelosi on kõrgeim USA ametnik, kes on käinud Armeenias pärast seda, kui see 1991. aastal Nõukogude Liidust iseseisvus.