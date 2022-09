Soome ei oota Baltimaade keelu jõustudes suuremat survet oma piirile

Kagu-Soome piirivalve peadirektor Taneli Repo ütles uudisteagentuurile STT, et piiriliikluse suurenemist oodata ei ole, kuid olukorda jälgitakse ja vajadusel tööjõudu suurendatakse.

Balti riigid ehk Eesti, Läti ja Leedu ning Poola teatasid eelmisel nädalal, et piiravad Venemaa kodanike pääsu enda territooriumile ja seeläbi ka Schengeni alale.

Riikide hinnangul võib piiri ületavate venemaalaste seas olla inimesi, kelle sihiks on õõnestada nende maade julgeolekut.

Lisaks tuuakse ühisavalduses välja, et Euroopa piiri kontroll nõuab neilt arvestatava hulga ressursse. Riikide hinnangul on ka jätkusuutmatu, et agressorriigi kodanikud saavad Euroopas vabalt reisida.