Pugatšova palus end lisada välisagentide nimekirja

Ministeerium väitis, et Galkin on poliitiliselt aktiivne ja saab toetust Ukrainalt.

President Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov aga on öelnud, et koomik, telesaatejuht ja laulja Galkin on üks artistidest, kes «on määrinud end sõna otseses mõttes täiesti kohatute ja vastuvõetamatute väljaütlemistega».