Belgradi EuroPride'i üritusel peeti kinni 87 inimest

Ametlikust keelust hoolimata suutsid tuhanded inimesed marssida paarsada meetrit läbi Belgradi kesklinna, konstitutsioonikohtust lähedalasuvasse parki, mis on palju lühem teekond, kui korraldajad algselt kavandasid.

Kohalik meedia teatas, et Pride'i marsi veerel puhkesid siiski kokkupõrked ja kogunemise vastased olid politseinike pihta ilutulestikurakette visanud.

«Eilsete sündmuste käigus näitas Serbia, et ta on toimiv ja organiseeritud riik..., mis suudab pakkuda kodanikele täielikku turvalisust,» ütles Vulin.

Tema sõnul ükski kodanik vigastada ei saanud, kuid sündmusele lähetatud 6000 politseinikust 13 said kergemaid vigastusi.

Avalikult homoseksuaalne peaminister Ana Brnabić ütles laupäeval, et on uhke selle üle, et ei toimunud ühtegi suuremat intsidenti.