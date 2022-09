Ukraina peaprokurör: oleme tuvastatud 34 000 sõjakuritegu

«Oleme registreerinud Ukrainas 34 000 sõjakuritegu. Kui rääkida juhtumite tähtsuse järjekorda seadmisest [..] Harkivi piirkonnas, sealhulgas Izjumis toime pandud sõjakuritegudest, siis loomulikult on sellised juhtumid meie jaoks esmatähtsad,» ütles Kostin teleusutluses.

«Sellegipoolest on meil endiselt töös palju juhtumeid, mis algatati sellistes kohtades nagu Butša, Irpin. Ja kõikide Ukraina tsiviilobjektide tulistamised ja hävitamised on samuti talletatud ja neid uuritakse,» lisas ta.

Samas juhtis ta tähelepanu: «Vene agressori toime pandud võimalike sõjakuritegude tohutule hulgale».

«See, mida me praegu näeme, on Vene agressori süsteem, see, mida nad teevad okupeeritud territooriumil. Ja nagu me Izjumis näeme, tundub mulle, et kuhu iganes Vene vägi tuleb, muudavad nad selle uueks Butšaks,» ütles peaprokurör.

Kostin ütles ka, et peaprokuratuuril on pooleli üle 40 okupantide seksuaalkuriteo uurimise.

«Meie jaoks on oluline inimestega suhelda ja neid juhtumeid tundma õppida, et nende juhtumite ohvrid neist teataks. Ja sel põhjusel peame tihedat sidet oma ametivendadega Euroopa riikides, kus on palju ukrainlasi, kes põgenesid Euroopasse, mõni neist võib olla seksuaalvägivalla ohver või tunnistaja,» ütles ta.

Peaprokurör märkis, et peaprokuratuuris on praegu juba menetluses genotsiidiasi ning ta on pidevas ühenduses Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja selle prokuröri Karim Ahmad Khaniga, sest genotsiidiasja menetlemiseks on volitused ka Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul.

«Mõistame, et kõik need asjaolud viivad kokkuvõttes meid võimaliku [Venemaa] genotsiidikuriteos süüdimõistmiseni,» rõhutas ta.

Samas ütles ta, et on juba teada, kes vastutab agressioonikuriteo eest ning, et: «agressioonikuritegu on kõigi nende kuritegude, genotsiidi sõjakuritegude ema, sest ilma agressioonita ei oleks muid sõjakuritegusid.»