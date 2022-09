Itaalia paremäärmuslaste juht toetab Orbáni võitluses ELiga

Tema postfašistilik partei Itaalia Vennad, mil on tihedad sidemed Ungari populistliku peaministri Viktor Orbániga, on keskendunud oma valimiskampaanias rahvusluse platvormile, mida nimetab teistsuguseks Euroopaks ning mis taotleb suuremat võimu liikmesriikidele.

«Tõelised euroopa-vastased on need, kes – ajal, kui meid rünnatakse ja EL peaks olema palju ühtsem ja tugevam kui kunagi varem – vaidlevad, et Euroopas on A-rühm ja B-rühm ning teevad kõik selleks, et tõugata Ungari (Vene presidendi Vladimir) Putini käte vahele,» ütles Meloni täna avaldatud usutluses ajalehele Il Giornale.