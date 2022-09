Kremli-meelsed separatistid mõistsid OSCE töötaja 13 aastaks vangi

Luhanski kohalik elanik Šabanov on üks vähemalt kuuest OSCE missiooni töötajast, kelle Venemaa toetatud separatistid on arreteerinud pärast seda, kui Venemaa alustas veebruari lõpus oma jätkuvat provotseerimata sissetungi Ukrainasse, ja kellest kolm, sealhulgas Šabanov, on endiselt vahi all.