Ma tahan, et võimalikult paljud inimesed teaksid sellest. Et ükskõik, millise lapse surm selles sõjas poleks lihtsalt üks järjekordne arv. Iga surma taga on inimese saatus, inimese nägu. Et inimesed saaksid aru, miks see juhtus. Et nad räägiksid seda edasi, et nad selgitasid seda kellelegi, et see ükskord ometi lõppeks!