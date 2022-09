INTERVJUU ⟩ Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola: Euroopa Liit eiras Eesti hoiatusi Venemaa kohta

Esmalt peame meenutama, et hinnad hakkasid tõusma juba enne sõda. Isegi siis oli rünnakuid poliitika äärmustest: põhjus olevat rohediil, mille üle ei oldud hakatud isegi läbirääkimisi pidama. Pandeemia järel on hakanud nõudlus kiiresti kasvama, mistõttu hinnad kallinesid. Samas ei saa eitada, et riigid, kes olid või on Vene gaasist rohkem sõltuvad, peavad nüüd leidma kohese ja keskpika lahenduse alternatiivsete energiaallikate näol.