Orkaan Fiona maabus Dominikaani Vabariigi rannikul

Dominikaani Vabariigi võimude informatsiooni kohaselt on orkaani tõttu üleujutatud mitmed maanteed ning torm on maha paisanud puid ja elektriliine eriti Punta Cana piirkonnas.

Esialgu pole surmajuhtumitest teada antud, ent USA ametnikud ütlesid, et kahjude ulatust on võimatu öelda, kuna torm alles möllab.

«Oluline on inimestel mõista, et see pole veel läbi,» ütles San Juanis riikliku ilmateenistuse meteoroloog Ernesto Morales, lisades, et üleujutused on jõudnud «ajalooliste tasemeteni». Võimud evakueerivad või päästavad mitmel pool saareriigis sadu inimesi.