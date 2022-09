Türgi president: Rootsi on terrorismi häll

«Rootsi on terrorismi häll ja terroristid on imbunud isegi nende parlamenti,» sõnas Erdoğan.

«Stockholmis näeme, et terroristid demonstreerivad kogu aeg. Bännereid, terroristlike organisatsioonide juhtide plakateid on ohtralt. Nad demonstreerivad. Nad loobivad loosungeid. Ja nad ründavad süütuid türklaste järeltulijaid Stockholmis. Ja me oleme andnud kõik nende teemadega seotud tõendid meie Rootsi vestluspartneritele,» lisas Türgi president.

«Soome seevastu ei ole nagu Rootsi. Nad on natuke rahulikumad ja neil on arengute üle rohkem kontrolli. Aga Rootsi ei ole selline. Nad kasutavad alati teatud põhjusi. Nad kasutavad alati teatud vabandusi. Nad räägivad alati põhiseadusest. Ja põhiseaduse valitseva põhimõttena hindavad nad sõnavabadust,» selgitas Erdoğan.

«Ja mina omakorda ütlen, et terrorismil ei ole sõnavabadusega midagi pistmist ning Türgi parlament on lõppkokkuvõttes otsuste tegija,» lõpetas president.

Ankara on süüdistanud Soomet ja eriti Rootsit selles, et nad pakuvad turvalist varjupaika kurdi võitlejatele, kes on aastakümneid Türgi riigi vastu mässanud. Türgi soovib, et nii Soome kui ka Rootsi tugevdaksid oma terrorismivastaseid seadusi ning annaksid välja teatud inimesi, sealhulgas mitmeid kurdi ajakirjanikke.