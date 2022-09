Kärbsed sumisevad kaheaastase Sadak Ibrahim kõhetunud keha ümber, poiss on sedavõrd nõrk, et suudab vaid tasakesi vigiseda, kuid tüütute putukate peletamiseks või isegi nutmiseks tal jaksu pole – tegu on vaid ühe südantlõhestava näitega Somaaliat pitsitavast toidunappusest.

Pealinna Muqdisho De Martino haiglas istus Sadaki ärevil ema Fadumo Daud lapse voodi kõrval valvel, paludes imet, samal ajal kui poisi näo küljes rippus toitmisvoolik.

«Ta on mu ainus laps ja ta on väga haige, nagu te näete,» ütles noor naine AFP-le, kirjeldades, kuidas tal kulus kolm päeva, et jõuda Muqdishosse Baidoast, mis on kriisi üheks keskuseks.