Libareferendum Venemaaga liitumise üle algab Donbassis, Hersonis ja Zaporižžjas juba reedel

Vahetult pärast seda teatas ametlik Donetski uudisteagentuur, et samadel kuupäevadel korraldatakse rahvahääletus nendegi alal.

Nn referendum on kavas samadel kuupäevadel korraldada ka Zaporižžja oblasti okupeeritud aladel, kirjutas Twitteris The Wall Street Journali korrespondent. Vene uudisteagentuur RIA Novosti teatas varem, et referendum võib Zaporižžjas toimuda lähipäevil.