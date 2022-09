Venemaa lihtsustab kodakondsuse saamist armees teenivatele välismaalastele

Seaduse kohaselt on «välisriikide kodanikel, kes on sõlminud teenistuslepingu Venemaa relvajõududes, teistes väeliikides või koosseisudes vähemalt üheks aastaks», õigus saada Venemaa kodakondsus lihtsustatud korras, ilma et oleks vaja hankida elamisluba.