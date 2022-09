ÜRO peasekretär hoiatas «rahulolematuse talve» eest

Temperatuur tõuseb üle terve maailma ja Pakistanis on Ühendkuningriigi suurune territoorium vee all. Guterres mõistis sellega seoses hukka fossiilkütuste ettevõtted, süüdistades neid «suitsidaalses sõjas looduse vastu».

«Räägime asjadest nii, nagu need on: meie maailm on fossiilkütustest sõltuvuses. Aeg on sekkuda. Meil on tarvis fossiilkütuste ettevõtted ja nende toetajad vastutusele võtta,» ütles peasekretär.