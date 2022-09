TEATEID AAFRIKAST ⟩ Diktatuuri tüürivas Tuneesias valitseb kibestumine araabia kevade tulemusetuse pärast

Viimane ohumärk riigi tulevikule on tänavu suvel vastu võetud uus põhiseadus, mis kriitikute hinnangul annab surmahoobi Tuneesia niigi haprale demokraatiale. President Kaïs Saïedi fännidel on samas põhjust pidutseda, sest juulis referendumile pandud uus põhiseadus sai 96-protsendilise toetuse.

Tõsi, kolmveerand tuneeslastest ei hääletanud. Nii islamistlik Ennahda partei kui sekulaarne Vaba Konstitutsiooniline Partei kutsusid üles referendumit boikoteerima. Presidenti nõustanud jurist Sadok Belaïd ütles, et jagab laialdast hirmu, et võimalus diktatuurirežiimiks on Tuneesias valla, ning distantseerus referendumile pandud põhiseadusettepaneku lõppversioonist. Ohus on ka just reformeeritud pärimisõigus, mis annab naistele meestega samad õigused.